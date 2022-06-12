Что категорически запрещено стирать в машинке: испортите и вещь, и стиралку

Стиральная машина может разлететься на части в буквальном смысле

В стиральную машину люди кладут не только одежду, но и различную обувь. Однако все же есть вещи, которые в этом устройстве стирать запрещено — это чревато серьезной поломкой машинки. Да и сама вещь при этом может пострадать.

Как пишет Ukr.Media, в стиральной машинке запрещено стирать коврики. Они впитывают в себя большое количество воды и становятся гораздо тяжелее допустимого веса.

Почему нельзя стирать в машинке коврики

Современные стиральные машинки могут совершать до 1200 оборотов в минуту в режиме отжима, в результате чего создается большая центробежная сила, если внутри находятся тяжелые вещи. В этом случае машинка может буквально разлететься на части.

Если коврик имеет резиновое основание, оно может распадаться при стирке. В результате может засориться сливной насос, двигатель и сливная линия. Также засорить насос могут и коврики с длинным ворсом.

Именно поэтому специалисты рекомендуют стирать коврики только вручную.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли после стирки отключать стиральную машинку из сети, а также, какие вещи ни в коем случае нельзя класть в машинку.