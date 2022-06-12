Що категорично заборонено прати в машинці: зіпсуєте і річ, і пралку

Пральна машина може розлетітися на частини в буквальному значенні

У пральну машину люди кладуть не лише одяг, а й різноманітне взуття. Однак все ж таки є речі, які в цьому пристрої прати заборонено — це може призвести до серйозної поломки машинки. Та й сама річ може постраждати.

Як пише Ukr.Media, у пральній машинці заборонено прати килимки. Вони вбирають у себе велику кількість води та стають набагато важчими за допустиму вагу.

Чому не можна прати в машинці килимки

Сучасні пральні машинки можуть здійснювати до 1200 оборотів за хвилину в режимі віджиму, внаслідок чого створюється велика відцентрова сила, якщо всередині є важкі речі. В цьому випадку машина може практично розлетітися на частини.

Якщо килимок має гумову основу, вона може розпадатися під час прання. В результаті може засмітитися зливальний насос, двигун та зливна лінія. Також засмітити насос можуть і килимки з довгим ворсом.

Саме тому фахівці рекомендують прати килимки лише вручну.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно після прання відключати пральну машинку з мережі, а також, які речі в жодному разі не можна класти в машинку.