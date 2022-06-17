"Сам себя уволил": Алан Бадоев рассказал, что у него забрала война (видео)

Украинский режиссер отказался снимать клипы

Известный украинский клипмейкер Алан Бадоев, который уверен в скорой победе Украины в войне с россией, заявил, что пока не готов возвращаться к съемкам музыкальных клипов.

Сейчас режиссер находится в Киеве и поддерживает своих соотечественников в борьбе с российским оккупантом. Бадоев дал комментарий ведущей Маше Ефросининой, где признался, что война забрала у него желание работать над созданием клипов.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Я не понимаю — это смешно или печально. За последние две недели наши украинские артисты звонят, говорят: "Давай снимем вот…", "А у меня здесь песня такая…" И я всем отвечаю: "Ребят, пока не вижу себя на площадке". Я себя не могу представить сейчас на площадке. Мне нужно поднять человека, наполнить, дать ему мысли, счастье, веру, в то, что он самый невероятный, прекрасный… А сейчас я этого сделать не могу, потому что я даже не понимаю, зачем этим заниматься…. Я совершенно уволен из клипмейкерства", — рассказал Алан Бадоев.

"Сам себя уволил", — дополнила Ефросинина режиссера.

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Алан Бадоев известен совместной работой с популярными украинскими и зарубежными артистами. После того как российские войска вторглись в Украину 24 февраля, Алан Бадоев прямо заявил, что больше никогда не согласиться сотрудничать с россиянами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае украинский режиссер Алан Бадоев сообщил о смерти матери.