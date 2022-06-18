Как освежить одежду, если на стирку нет времени: эффективные лайфхаки

Эти хитрости не заменяют стирку, а дают эффект лишь на время, поэтому не злоупотребляйте.

Летом в жару мы потеем больше обычного, а это неприятный запах, который переходит на нашу одежду. Естественно это может причинить немалый дискомфорт, поэтому стиральная машинка летом практически не выключается, ведь вещи приходится стирать чаще. Однако что делать, если машинки нет или же просто нет времени на стирку, а освежить вещь надо?

Универсальными способами, как быстро избавиться от неприятных запахов с одежды без стирки, поделился портал belnovosti. Отмечается, что если нет времени или желания возиться со стиркой одежды, то летом ее можно убирать на ночь на балкон с обязательно открытыми окнами. Однако и на этом не все.

Топ-5 способов освежить одежду без стирки

Водка. Налейте в пульверизатор алкоголь и разведите водой в соотношении 1:3. Вода и спирт испарятся вместе с запахом, а следов обработки не останется никаких.

Заморозка . Положите вещь в пакет и на несколько часов подержите ее в морозилке. Помогает освежить джинсы, кашемир, шерсть.

. Положите вещь в пакет и на несколько часов подержите ее в морозилке. Помогает освежить джинсы, кашемир, шерсть. Сода . Разложите футболку на гладильной доске, посыпьте тонким слоем соду и через 15-20 минут стряхните.

. Разложите футболку на гладильной доске, посыпьте тонким слоем соду и через 15-20 минут стряхните. Наполнитель. Свежие гранулы наполнителя кошачьего туалета тоже нейтрализуют запахи. Способ действия такой же как и у соды.

Свежие гранулы наполнителя кошачьего туалета тоже нейтрализуют запахи. Способ действия такой же как и у соды. Пар. Пройдитесь паром по вещи. Если такой возможности нет, то включите в ванной горячую воду и повесьте там вещи. Можно добавить пару капель эфирного масла.

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