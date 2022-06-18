Як освіжити одяг, якщо на прання немає часу: ефективні лайфхаки

Ці хитрощі не замінюють прання, а дають ефект лише на якийсь час, тому не зловживайте ними.

Влітку в спеку ми потіємо більше звичайного, а це неприємний запах, який переходить на наш одяг. Звичайно це може заподіяти чималий дискомфорт, тому пральна машина влітку практично не вимикається, адже речі доводиться прати частіше. Але що робити, якщо машини немає або просто немає часу на прання, а освіжити річ треба ?

Універсальними способами, як швидко позбутися неприємних запахів з одягу без прання, поділився портал belnovosti. Зазначається, що якщо немає часу чи бажання возитися з пранням одягу, то влітку його можна прибирати на ніч на балкон із обов’язково відкритими вікнами. Проте й на цьому не все.

Топ-5 способів освіжити одяг без прання

Горілка. Налийте в пульверизатор алкоголь та розведіть водою у співвідношенні 1:3. Вода та спирт випаруються разом із запахом, а слідів обробки не залишиться жодних.

Заморожування . Покладіть річ у пакет і кілька годин потримайте в морозилці. Допомагає освіжити джинси, кашемір, шерсть.

. Покладіть річ у пакет і кілька годин потримайте в морозилці. Допомагає освіжити джинси, кашемір, шерсть. Сода . Розкладіть футболку на дошці для прасування, посипте тонким шаром соду і через 15-20 хвилин струсіть.

. Розкладіть футболку на дошці для прасування, посипте тонким шаром соду і через 15-20 хвилин струсіть. Наповнювач. Свіжі гранули наповнювача котячого туалету також нейтралізують запахи. Спосіб дії такий самий як і у соди.

Свіжі гранули наповнювача котячого туалету також нейтралізують запахи. Спосіб дії такий самий як і у соди. Пар. Пройдіться парою по речі. Якщо такої можливості немає, то увімкніть у ванній гарячу воду та повісьте там речі. Можна додати пару крапель ефірної олії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити так, щоб одяг після прання не тьмянів, і як повернути яскравість вицвілим речам.