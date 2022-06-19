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День всех святых 19 июня: что запрещено делать в этот праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День всех святых, или Собор всех святых
День всех святых, или Собор всех святых

В этот день категорически нельзя уходить в лес и смотреть на свое отражение в воде

В воскресенье, согласно церковному календарю, православные верующие отмечают церковный праздник День всех святых, или Собор всех святых. Это первый воскресный день после праздника Святой Троицы.

"Телеграф" рассказывает о значении праздника, а также, что категорически запрещено делать в этот день. Сразу отметим, что у православных христиан День всех святых завершает круг переходных праздников. В 2022 году в Украине праздник выпадает на 19 июня.

День всех святых 2022: история и значение праздника

Православный церковный календарь имеет каждый день в году одного или несколько святых. Чтобы почтить память всех святых, которые угодили Богу своей земной, праведной жизнью, церковь выделила для этого один день в году. Почитание святых зародилось со смертью первых мучеников христианской веры.

В этот день почитаются и те святые, которым в церковным календаре, по причине многочисленности или неизвестности, не установлены празднования и дни памяти.

День всех святых 2022: что нельзя делать 19 июня

  • Ревновать и злиться.
  • Стирать, прясть пряжу и вязать.
  • Подковывать лошадей. В противном случае кто будет это делать в День всех святых, у того заболят ноги и руки.
  • В одиночку отправляться в лес, на рыбалку или охоту, иначе лесные духи заморочат: можно заблудиться, наткнуться на хищников, угодить в болото.
  • Грустить, предаваться унынию.
  • Смотреть на свое отражение в воде, иначе русалка утащит на дно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие государственные праздники отмечаются в июне 2022 года.

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#Праздники #Запреты #День всех святых