День всех святых 19 июня: что запрещено делать в этот праздник

В этот день категорически нельзя уходить в лес и смотреть на свое отражение в воде

В воскресенье, согласно церковному календарю, православные верующие отмечают церковный праздник День всех святых, или Собор всех святых. Это первый воскресный день после праздника Святой Троицы.

"Телеграф" рассказывает о значении праздника, а также, что категорически запрещено делать в этот день. Сразу отметим, что у православных христиан День всех святых завершает круг переходных праздников. В 2022 году в Украине праздник выпадает на 19 июня.

День всех святых 2022: история и значение праздника

Православный церковный календарь имеет каждый день в году одного или несколько святых. Чтобы почтить память всех святых, которые угодили Богу своей земной, праведной жизнью, церковь выделила для этого один день в году. Почитание святых зародилось со смертью первых мучеников христианской веры.

В этот день почитаются и те святые, которым в церковным календаре, по причине многочисленности или неизвестности, не установлены празднования и дни памяти.

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День всех святых 2022: что нельзя делать 19 июня

Ревновать и злиться.

Стирать, прясть пряжу и вязать.

Подковывать лошадей. В противном случае кто будет это делать в День всех святых, у того заболят ноги и руки.

В одиночку отправляться в лес, на рыбалку или охоту, иначе лесные духи заморочат: можно заблудиться, наткнуться на хищников, угодить в болото.

Грустить, предаваться унынию.

Смотреть на свое отражение в воде, иначе русалка утащит на дно.

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