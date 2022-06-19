День усіх святих 19 червня: що заборонено робити у це свято

Цього дня категорично не можна йти у ліс та дивитися на своє відображення у воді

У неділю, згідно з церковним календарем, православні віряни відзначають церковне свято День усіх святих, або Собор усіх святих. Це перший недільний день після свята Святої Трійці.

"Телеграф" розповідає про значення свята, а також, що категорично заборонено робити цього дня. Відразу зазначимо, що у православних християн День усіх святих завершує коло перехідних свят. 2022 року в Україні свято випадає на 19 червня.

День усіх святих 2022: історія та значення свята

Православний церковний календар має щодня одного або кілька святих. Щоб ушанувати пам’ять усіх святих, які догодили Богові своїм земним, праведним життям, церква виділила для цього один день в році. Вшанування святих зародилося зі смертю перших мучеників християнської віри.

Цього дня вшановуються святі, яким у церковному календарі, через чисельність чи невідомість, не встановлені святкування та дні пам’яті.

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День усіх святих 2022: що не можна робити 19 червня

Ревнувати та злитися.

Прати, прясти пряжу та в’язати.

Підковувати коней. Інакше хто це робитиме в День усіх святих, у того заболять ноги й руки.

Поодинці йти до лісу, на риболовлю чи полювання, інакше лісові духи заморочать: можна заблукати, натрапити на хижаків, потрапити в болото.

Сумувати, впадати у відчай.

Дивитись на своє відображення у воді, інакше русалка потягне на дно.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначаються у червні 2022 року.