Почему арбузы растут мелкие: секреты больших и сочных плодов

Размеры арбузов можно увеличить, зная причины почему они не растут.

Из-за того, что большая часть Херсонской области временно находится в оккупации, украинцы могут остаться без арбузов, поэтому многие дачники на своих огородах этой весной посадили эту культуру. Однако в основном бахчевые вырастают маленькими и не сладкими. В чем же причина, и как ее исправить?

Таких причин — несколько, пишет издание belnovosti. К примеру, чтобы получить сладкие плоды, лучше сажать более поздние сорта, ведь они слаще ранних.

Почему арбузы не растут большими

Погода. Все бахчевые любят тепло, которое граничит с жарой в 30 градусов. Поэтому если температура будет меньше +15 градусов, то арбузы прекращают расти и остаются маленькими и не сладкими, ведь процессы фотосинтеза в пасмурную погоду замедляются, что мешает сахару накапливаться. Также арбузы не любят тени и ветер.

Полив. Молодые растения следует поить не чаще 1 раза в неделю, а с середины лета – и вовсе 1 раз в полмесяца. И поливать арбузы нужно только теплой водой.

Молодые растения следует поить не чаще 1 раза в неделю, а с середины лета – и вовсе 1 раз в полмесяца. И поливать арбузы нужно только теплой водой. Удобрения. Еще одна причина – это дефицит минеральных удобрений в почве. А бахчевым нужен цинк, железо, бор и марганец. Также несладкими плоды становятся из-за чрезмерного количества азота в почве.

Ранее "Телеграф" писал, как сделать так, чтобы огурцы не закручивались в крючок. Отметим, что причин искривления несколько, поэтому к решению этой проблемы нужно подходить комплексно.

Также, как сообщалось ранее, в этом году Украина может столкнуться с дефицитом не только арбузов, но и черешни, поскольку Мелитополь, где выращивалась большая ее часть, тоже находится в оккупации.