Певец, отмечающий 28 июня день рождения, крайне эмоционально отреагировал на атаку россиян по ТЦ в Кременчуге

Негативные высказывания в сторону россиян, которые радуются в сети смерти украинцев в торговом центре в Кременчуге, продолжают поступать от звезд украинского шоу-бизнеса.

Вслед за Валерием Харчишиным, который описал россиян одним словом, украинский певец Владимир Дантес показал кадры попадания бомбы в Кременчуге, но попал в бан Инстаграмм. Певец, который 28 июня отмечает 34-летие, не выбирая выражений рассказал россиянам, кто они такие, за что соцсеть и удалила пост певца.

Свое видеообращение Дантес опубликовал уже в Твиттере.

"Каждый день на меня жалуются, кидают страйк, удаляют сторисы. Я думаю, что это делают российские вы***дки. Просто в голове не укладывается, как вы можете в этих своих телеграмм-каналах, в комментариях, задавать вопросы. "Да, давайте бомбить, вот так и нада, чтобы вы знали какие русские сильные"... Да вы пи***асы е***ные. Сильные вы… Вы вообще никто. Просто с*ки ко***нные. Пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим… Вы с ума сошли?", — высказался Дантес.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что российские военные в понедельник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Вражеский снаряд попал прямо в торговый центр, где находились тысячи человек. Погибшими числятся 18 человек. Число пропавших без вести посчитать пока невозможно.

Ранее на россию из-за трагедии в Кременчуге "наехала" и украинская актриса Мила Сивацкая, которая последние годы снималась в российских сериалах и фильмах. Звезда "Гранд Лиона" открыто поддерживает украинцев, и на данный момент находится в родном Киеве.