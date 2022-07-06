Тарас Цымбалюк возмутился новым запретом для мужчин в Украине: "Этим людям 100% не место на передовой"

Актер считает, что мужчинам, которые не воюют нужно разрешить выезд за границу.

Популярный украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который ранее шокировал сеть своим разводом с супругой спустя год после свадьбы, высказал свое мнение по поводу нового запрета для военнообязанных украинцев. Напомним, что помимо запрета выезда за границу, мужчинам призывного возраста также запретили перемещаться по Украине без специального разрешение от военкомата.

На своей странице в Инстаграм Цымбалюк опубликовал пост, в котором написал, что думает об этом запрете. В первую очередь актер не согласен с запретом на выезд за границу, ведь таким образом рушатся семьи, ведь некоторые мужья не видели своих жен и детей уже несколько месяцев. Также он считает, что многие мужчины, которые не могут служить в ВСУ могут принести больше пользы Украине и ее экономике, если поедут работать в Европу.

"Есть целый пласт украинских профессионалов, которые раньше/до войны за границей зарабатывали деньги не только для своих семей, но и для Украины. Сейчас эти мужчины сидят дома. Думаю, можно было бы урегулировать режим выезда и возвращение во время обстоятельств военного времени" — пишет Цымбалюк, предлагая выпускать мужчин, которые не в рядах ВСУ, за границу к своим семьям на ограниченный срок, к примеру на 1-2 недели.

А запрет на перемещение мужчин призывного возраста по территории Украины без специальной справки из военкомата и вовсе считает странным.

Ранее "Телеграф" писал, что Тарас Цымбалюк заинтриговал своих фанаток заявлением, что он не против стать новым главным героем шоу "Холостяк", если его туда позовут.