Тарас Цимбалюк обурився новою забороною для чоловіків в Україні: "Цим людям 100% не місце на передовій"

Актор вважає, що чоловікам, які не воюють, потрібно дозволити виїзд за кордон.

Популярний український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який раніше шокував мережу своїм розлученням із дружиною через рік після весілля, висловив свою думку щодо нової заборони для військовозобов’язаних українців. Нагадаємо, що крім заборони виїзду за кордон, чоловікам призовного віку також заборонили пересуватися Україною без спеціального дозволу від військкомату.

На своїй сторінці в Інстаграм Цимбалюк опублікував пост, у якому написав, що думає про це. Насамперед актор не згоден із забороною на виїзд за кордон, бо таким чином руйнуються сім’ї, адже деякі чоловіки не бачили своїх дружин та дітей уже кілька місяців. Також він вважає, що багато чоловіків, які не можуть служити у ЗСУ, можуть принести більше користі Україні та її економіці, якщо поїдуть працювати до Європи.

"Є цілий пласт українських професіоналів, котрі раніше/до війни за кордоном заробляли гроші не тільки для своїх сімей, але і для України. Зараз ці чоловіки сидять вдома. Думаю, можна було б урегулювати режим виїзду і повернення в період обставин воєнного часу." — пише Цимбалюк, пропонуючи випускати чоловіків, які не в лавах ЗСУ, за кордон до своїх родин на обмежений термін, наприклад, на 1-2 тижні.

А заборону на переміщення чоловіків призовного віку територією України без спеціальної довідки з військкомату взагалі вважає дивною.

Раніше "Телеграф" писав, що Тарас Цимбалюк заінтригував своїх фанаток заявою, що він не проти стати новим головним героєм шоу "Холостяк", якщо його туди покличуть.