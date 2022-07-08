Камалия оделась в форму ВСУ и возмутила сеть (фото)

Певица озадачила поклонников, надев военную форму

Украинская певица Камалия, оскандалившаяся с покупкой двух самолетов-истребителей для ВСУ, разгневала некоторых своих подписчиков в Инстаграме.

Звезду упрекнули в том, что она выложила в социальной сети фото, на котором позирует в форме Вооруженных сил Украины. "Зачем одевать форму, если ты не в ВСУ! Уважаю тебя, Камалия… но в этот раз фото неудачное", — написали в комментариях под фото.

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Сама же Камалия в подписи к снимку в военной форме подчеркнула, что верит в украинский народ и победу.

"Верю в украинский народ! Верю в Украину! Верю в нашу победу! Слава Украине! Героям слава!", — написала певица.

Все же большинство отзывов под фото оказались положительными. Поклонники Камалии отметили ее красоту и назвали певицу "непревзойденной куколкой".

Скандал с Камалией и покупкой двух самолетов-истребителей для ВСУ

В мае 2022 года украинская певица Камалия сообщила, что ее муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, приобрел для Вооруженных сил Украины два самолета-истребителя для борьбы с российскими оккупантами. Официального подтверждения этой информации от украинских военных не поступило, и от певицы потребовали доказательств совершенной покупки для украинской армии.

Позже Камалия заявила, что ее супруг ничего не покупал, а ее неправильно поняли. По словам артистки, ВСУ таки получили два истребителя, только переданы они были не самим Захуром, а правительством Пакистана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Камалия прокомментировала слухи об отношениях путина и гимнастки Алины Кабаевой. Певица заявила, что она верит "в эту историю".