Алла Пугачева ужаснула фанатов рытвинами и морщинами на лице (фото)

Артистку уличили в обильном фотошопе снимков в соцсетях.

Примадонна российской эстрады, известная певица Алла Борисовна Пугачева судя по фото, которые публикует ее супруг Максим Галкин в соцсетях, в свои 73 потрясающе выглядит. Однако снимки с концерта Интарса Бусулиса в Юрмале, который посетили супруги, говорят об обратном.

В сеть слили несколько снимков с концерта в Юрмале, на которых Алла Борисовна выглядит очень старой — лицо слишком дряблое и обвисшее, с множественными рытвинами и морщинами. Также хорошо заметны мешки под глазами.

Непонятно — это ли "настоящее" лицо Примадонны, или это просто неудачный ракурс, ведь на других снимках певица выглядит так, как фаны привыкли видеть ее на фото у Галкина. В сети уже активно обсуждают, что артистка сильно переборщила с уколами красоты, поэтому ее кожа "бастует".

Алла Пугачева ужаснула внешним видом в Юрмале. Фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

Алла Пугачева в зале. Фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum

В комментариях отметили, что Алле Борисовне пора завязывать с активным похудением, ведь она уже становится похожей на мумию.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают украинцев в войне с россией.

Пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Ранее телеведущая Маша Ефросинина намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка в Подмосковье из-за поддержки Украины.