Алла Пугачова жахнула фанатів рубцями та зморшками на обличчі (фото)

Артистку викрили у рясному фотошопі знімків у соцмережах.

Примадонна російської естради, відома співачка Алла Борисівна Пугачова судячи з фото, які публікує її чоловік Максим Галкін у соцмережах, у свої 73 дивовижно виглядає. Однак знімки з концерту Інтарса Бусуліса в Юрмалі, який відвідало подружжя, говорять про інше.

У мережу злили кілька знімків з концерту в Юрмалі, на яких Алла Борисівна виглядає дуже старою — обличчя занадто в’яле та обвисле, з множинними рубцями та зморшками. Також добре помітні мішки під очима.

Незрозуміло, чи це "справжнє" обличчя Примадонни, чи це просто невдалий ракурс, адже на інших знімках співачка виглядає так, як фани звикли бачити її на фото у Галкіна. У мережі вже активно обговорюють, що артистка сильно переборщила з уколами краси, тому її шкіра "страйкує".

Алла Пугачова жахнула зовнішнім виглядом у Юрмалі. Фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

Алла Пугачова у залі. Фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum

У коментарях зазначили, що Аллі Борисівні настав час зав’язувати з активним схудненням, адже вона вже стає схожою на мумію.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують українців у війні із росією.

Пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Раніше телеведуча Маша Єфросініна натякнула, що Галкін і Пугачова втратили свій шикарний замок у Підмосков’ї через підтримку України.