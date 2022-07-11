Джоли с передумавшей становиться мальчиком дочкой зажгла на концерте Maneskin в Италии (видео)

Актриса вместе с дочерью танцевали и подпевали группе.

В субботу, 9 июля, в Риме прогремел концерт победителей "Евровидения 2021", популярной итальянской группы Maneskin. На концерте был полный аншлаг, и более того, среди зрителей была замечена известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая в апреле приезжала в Украину. На выступление артистка пришла вместе со своей 16-летней дочерью Шайло Джоли-Питт.

В сети опубликовали ролики, на которых видно, как Анджелина и Шайло поют и танцуют под треки итальянских музыкантов. Судя по реакции Шайло, именно она является ярой фанаткой Maneskin. Да и как видно на фото и видео, творчество Дамиано Давида и его коллег по душе и голливудской звезде.

Стоит также отметить, что и Анджелина и Шайло знают наизусть многие песни Maneskin, ведь по губам было видно как они подпевали солисту вместе с огромной толпой, что была на концерте.

Напомним, что 30 апреля американская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину, чтобы помочь пострадавшим от войны людям. Звезду "поймали" в одном из львовских кафе. Ее снимок оттуда быстро превратился в материал для мемов, ведь известную представительницу Голливуда совсем проигнорировал один из юных посетителей заведения.

Помимо этого украинцы выдали и другую забавную реакцию на приезд кинозвезды.