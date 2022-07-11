Джолі з дочкою, що передумала ставати хлопчиком, запалила на концерті Maneskin в Італії (відео)
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Актриса разом із дочкою танцювали та підспівували гурту.
У суботу, 9 липня, у Римі прогримів концерт переможців "Євробачення 2021", популярного італійського гурту Maneskin. На концерті був повний аншлаг, і щобільше, серед глядачів було помічено відому голлівудську актрису Анджеліну Джолі, яка у квітні приїжджала в Україну. На виступ артистка прийшла разом зі своєю 16-річною дочкою Шайло Джолі-Пітт.
У мережі опублікували ролики, на яких видно, як Анджеліна та Шайло співають та танцюють під треки італійських музикантів. Судячи з реакції Шайло, саме вона є затятою фанаткою Maneskin. Та й як видно на фото та відео, творчість Даміано Давида та його колег до душі й голлівудській зірці.
Варто також відзначити, що і Анджеліна і Шайло знають напам’ять багато пісень Maneskin, адже по губах було видно, як вони підспівували солісту разом із величезним натовпом, що був на концерті.
Нагадаємо, що 30 квітня американська актриса Анджеліна Джолі приїхала до України, щоб допомогти постраждалим від війни людям. Зірку "зловили" в одному із львівських кафе. Її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемів, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.
Крім цього, українці видали й іншу кумедну реакцію на приїзд кінозірки.