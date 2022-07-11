Джолі з дочкою, що передумала ставати хлопчиком, запалила на концерті Maneskin в Італії (відео)

Актриса разом із дочкою танцювали та підспівували гурту.

У суботу, 9 липня, у Римі прогримів концерт переможців "Євробачення 2021", популярного італійського гурту Maneskin. На концерті був повний аншлаг, і щобільше, серед глядачів було помічено відому голлівудську актрису Анджеліну Джолі, яка у квітні приїжджала в Україну. На виступ артистка прийшла разом зі своєю 16-річною дочкою Шайло Джолі-Пітт.

У мережі опублікували ролики, на яких видно, як Анджеліна та Шайло співають та танцюють під треки італійських музикантів. Судячи з реакції Шайло, саме вона є затятою фанаткою Maneskin. Та й як видно на фото та відео, творчість Даміано Давида та його колег до душі й голлівудській зірці.

Варто також відзначити, що і Анджеліна і Шайло знають напам’ять багато пісень Maneskin, адже по губах було видно, як вони підспівували солісту разом із величезним натовпом, що був на концерті.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Найбільше страждають діти": Анджеліна Джолі привела сумну статистику війни в Україні Актриса, яка нещодавно побувала в Україні, розповіла всьому світу про постраждалих маленьких українців

Нагадаємо, що 30 квітня американська актриса Анджеліна Джолі приїхала до України, щоб допомогти постраждалим від війни людям. Зірку "зловили" в одному із львівських кафе. Її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемів, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.

Крім цього, українці видали й іншу кумедну реакцію на приїзд кінозірки.