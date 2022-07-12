"Мы не рабы, мы в оккупации": Шевчук попытался оправдать россиян, но лишь опозорился

Лидер группы "ДДТ" заявил, что россияне попали под оккупацию властей

Лидер российской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук, критикующий власти рф за агрессивную политику, заявил, что россияне — не рабы.

Об этом музыкант, осуждающий войну в Украине, рассказал в новом интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой". По словам Шевчука, жители страны-агрессорши просто попали под оккупацию властей.

"Русские — не рабы. Мы просто в оккупации. У нас расстреливают минами пропаганды. Жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами. И я вот это очень хотел сказать. Мы – не рабы", — заявил Шевчук.

В комментариях под постом издания meduza в Фейсбук, где анонсируется интервью, в большей степени украинцы, которые борятся каждый день за свою свободу и независимость своей страны, посмеялись над наивными высказываниями Шевчука.

"Кто вас оккупировал? Типичная логика рабов, это не мы, это нас. Свободные люди и в оккупации сражаются — посмотрите на Херсон", "Какая удобная позиция", "Мы хорошие, мы не виноваты. Это все он — Карабас Барабас", "Очередная стадия — нытье", — пишут в сети.

Напомним, что после того, как Юрий Шевчук прямо со сцены в российской Уфе заявил, что "Родина — это не ж*па президента, которую нужно все время целовать", на артиста составили административный протокол "за дискредитацию армии".

Позже появилась информация, что группа "ДДТ" прекращает концертную деятельность в россии — якобы музыкантам отменяют концерты за антивоенную позицию. Однако на эту информацию отреагировал сам Шевчук, заявив, что это все фейк.