"Ми не раби, ми в окупації": Шевчук спробував виправдати росіян, але лише зганьбився

Лідер групи "ДДТ" заявив, що росіяни потрапили під окупацію влади

Лідер російської рок-групи "ДДТ" Юрій Шевчук, який критикує владу росії за агресивну політику, заявив, що росіяни — не раби.

Про це музикант, який засуджує війну в Україні, розповів у новому інтерв’ю на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій". За словами Шевчука, мешканці країни-агресорки просто потрапили під окупацію влади.

"Росіяни — не раби. Ми просто в окупації. У нас розстрілюють мінами пропаганди. Найжорстокішими ріжуть законами, щодня вбивають нашу пам’ять, наш розум, наш дух. Але ми тримаємося, і серед нас теж є герої, які ніколи не назвуть себе рабами. І я ось це дуже хотів сказати. Ми — не раби", — заявив Шевчук.

У коментарях під постом видання meduza у Фейсбук, де анонсується інтерв’ю, переважно українці, які борються щодня за свою свободу та незалежність своєї країни, посміялися з наївних висловлювань Шевчука.

"Хто вас окупував? Типова логіка рабів, це не ми, це нас. Вільні люди і в окупації борються — подивіться на Херсон", "Яка зручна позиція", "Ми хороші, ми не винні. Це все — Карабас Барабас", "Чергова стадія — скиглення", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, що після того, як Юрій Шевчук прямо зі сцени в російській Уфі заявив, що "Батьківщина — це не ж*па президента, яку потрібно весь час цілувати", на артиста склали адміністративний протокол "за дискредитацію армії".

Пізніше з’явилася інформація, що гурт "ДДТ" припиняє концертну діяльність у росії — нібито музикантам скасовують концерти за антивоєнну позицію. Однак на цю інформацію відреагував сам Шевчук, заявивши, що все це фейк.