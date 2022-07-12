Терять-то нечего: в рф метко объяснили, почему россияне поддерживают войну против Украины

Российский музыкант считает, что жителям его страны просто нечего терять

Лидер российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук, который известен своей критикой в сторону российского руководства, объяснил, почему жители его страны так охотно поддерживают действия оккупантов в Украине.

Как он рассказал в новом интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой", все происходит потому, что большинству россиян попросту нечего терять. А потому они предпочитают верить тому, что говорит их диктатор владимир путин.

"Раньше иконки были, а теперь ящик. Впрочем, за тысячи лет ничего не поменялось, та же идеология. Тысячи лет и мы как древние египтяне… и конечно, когда президент призывает поддержать "спецоперацию", терять-то нечего. Как те египтяне, туда пойдем, сюда пойдем, кругом же одни враги в нубийских пустынях этих", — сказал он.

При этом он добавил, что на своих концертах часто обращается к посетителям с напоминанием о том, что они люди и не станут на улице бить ребенка или оскорблять бабушку. Но вместе с тем он задает им вопрос о том, почему они позволяют власти совершать такие поступки.

"Далеко Амон-Ра, он все знает, он вездесущий, он все видит. И, наверное, вот как дети родителям, мы власти. Амон-Ра, мы отдаем свою судьбу, возлагаем на его плечи и он как раб на галере по этим небесам плывет и включает солнце нам. Или его выключает, как ему захочется и как он считает нужным", — добавил Шевчук.

Как сообщалось ранее, Шевчук недавно отметился резкими высказываниями в сторону путина, после чего на него составили админпротокол "за дискредитацию армии".

Позже появилась информация, что группа "ДДТ" прекращает концертную деятельность в россии — якобы музыкантам отменяют концерты за антивоенную позицию. Однако на эту информацию отреагировал сам Шевчук, заявив, что это все фейк.