Втрачати нічого: в рф влучно пояснили, чому росіяни підтримують війну проти України

Російський музикант вважає, що мешканцям його країни просто нема чого втрачати

Лідер російського гурту "ДДТ" Юрій Шевчук, який відомий своєю критикою у бік російського керівництва, пояснив, чому жителі його країни так охоче підтримують дії окупантів в Україні.

Як він розповів у новому інтерв’ю на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій", все відбувається тому, що більшості росіян просто нема чого втрачати. А тому вони вважають за краще вірити тому, що каже їхній диктатор володимир путін.

"Раніше іконки були, а тепер ящик. Втім, за тисячі років нічого не змінилося, та ж ідеологія. Тисячі років і ми як стародавні єгиптяни... і звичайно, коли президент закликає підтримати "спецоперацію", втрачати нічого. Як ті єгиптяни, туди підемо, сюди підемо, навколо ж одні вороги в нубійських цих пустелях", — сказав він.

При цьому він додав, що на своїх концертах часто звертається до відвідувачів із нагадуванням про те, що вони люди і не стануть на вулиці бити дитину чи ображати бабусю. Але разом з тим він ставить їм питання про те, чому вони дозволяють владі робити такі вчинки.

"Далеко Амон-Ра, він все знає, він всюдисущий, він все бачить. І, напевно, ось як діти батькам, ми владі. Амон-Ра, ми віддаємо свою долю, покладаємо на його плечі і він як раб на галері по цим небесам пливе і вмикає сонце нам. Або його вимикає, як йому захочеться і як він вважає за потрібне", — додав Шевчук.

Як повідомлялося раніше, Шевчук нещодавно відзначився різкими висловлюваннями у бік путіна, після чого на нього склали адмінпротокол "за дискредитацію армії".

Пізніше з’явилася інформація, що гурт "ДДТ" припиняє концертну діяльність у Росії — нібито музикантам скасовують концерти за антивоєнну позицію. Однак на цю інформацію відреагував сам Шевчук, заявивши, що все це фейк.