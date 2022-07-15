Как не потерять носок во время стирки: хитрость опытных домохозяек

Благодаря этой хитрости ваши носки всегда будут в паре.

Одной из самых распространенных "проблем" во время стирки является "потеря" одного из носков. Наверняка у каждого была ситуация, когда в машинку погружалось 2 носка, а по окончанию стирки на свет появлялся лишь один. Что же делать, чтобы избежать такой ситуации?

Чтобы не растерять таким образом все носки, о мерах профилактики стоит побеспокоиться заранее, пишет belnovosti. Для того чтобы носки и после стирки оставались в паре поможет одно нехитрое приспособление.

Как стирать носки в стиралке, чтобы они не терялись

Все, что нужно, чтобы сохранить чулочно-носочные изделия в паре, — это перед стиркой их нужно просто соединить вместе при помощи булавки. Главное выбирать надежное изделие, желательно из нержавеющей стали, чтобы оно не расстегнулось во время стирки.

Ранее "Телеграф" писал, какие лайфхаки помогут освежить одежду, если на стирку нет времени. Но важно не злоупотреблять этими простыми советами.

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