Як не втратити шкарпетку під час прання: хитрість досвідчених домогосподарок

Завдяки цій хитрощі ваші шкарпетки завжди будуть у парі.

Однією з найпоширеніших "проблем" під час прання є "втрата" однієї зі шкарпеток. Напевно, у кожного була ситуація, коли в машинку поринало 2 шкарпетки, а після закінчення прання на світ з’являвся лише один. Що ж робити, щоб уникнути такої ситуації?

Щоб не розгубити таким чином усі шкарпетки, про заходи профілактики варто подбати заздалегідь, пише belnovosti. Для того, щоб шкарпетки і після прання залишалися в парі, допоможе одне нехитре пристосування.

Як прати шкарпетки в пральні, щоб вони не губилися

Все, що потрібно, щоб зберегти панчішно-шкарпеткові вироби в парі, це перед пранням їх потрібно просто з’єднати разом за допомогою шпильки. Головне вибирати надійний виріб, бажано з нержавіючої сталі, щоб він не розстебнувся під час прання.

Раніше "Телеграф" писав, які лайфхаки допоможуть освіжити одяг, якщо на прання немає часу. Але важливо не зловживати цими простими порадами.

Також ми розповідали, за допомогою яких засобів можна повернути м’якість і шовковистість рушникам, що загрубіли від прання.