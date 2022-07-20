Чем удобрить кабачки, чтобы получить в 3 раза больше урожая в новом овощном сезоне
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Важным фактором быстрого роста овощей являются проверенные подкормки
Чтобы получить обильный урожай этих овощей, нужно знать, как правильно выращивать кабачки. Это включает в себя этапы с различными удобрениями, подкормками. Также не стоит забывать о борьбе с вредителями и методах правильного полива.
Важно соблюдать определенные условия, при которых кабачки будут хорошо расти и плодоносить, пишет belnovosti. "Накормить" культуру, чтобы плоды росли и развивались без остановки, можно хлебной подкормкой.
Как подкормить кабачки
Готовим питательный раствор: ведро на 1/3 заполняем черствым хлебом и сухарями и заливаем теплой водой. Настаиваем раствор не менее 12-15 часов. После процеживания добавляем до 15-17 капель йода. За сезон кабачки подкармливаем по листу и под корень несколько раз.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как увеличить урожай кабачков с помощью черного чая.