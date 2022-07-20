Чим удобрити кабачки, щоб отримати в 3 рази більше врожаю у новому овочевому сезоні

Важливим фактором швидкого росту овочів є перевірені підгодівлі

Щоб отримати рясний урожай цих овочів, потрібно знати, як правильно вирощувати кабачки. Це включає етапи з різними добривами, підживленнями. Також не варто забувати про боротьбу зі шкідниками та методи правильного поливу.

Важливо дотримуватися певних умов, за яких кабачки будуть добре рости і плодоносити, пише belnovosti. "Нагодувати" культуру, щоб плоди росли і розвивалися без зупинки, можна хлібним підживленням.

Як підгодувати кабачки

Готуємо поживний розчин: відро на 1/3 заповнюємо черствим хлібом та сухарями та заливаємо теплою водою. Настоюємо розчин не менше 12-15 годин. Після проціджування додаємо до 15-17 крапель йоду. За сезон кабачки підгодовуємо по листку та під корінь кілька разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як збільшити врожай кабачків за допомогою чорного чаю.