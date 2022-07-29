Шакиру могут посадить в тюрьму на 8 лет: в каких преступлениях подозревается певица

Популярную певицу обвинили в весьма масштабной неуплате налогов

В Испании будут судить известную певицу Шакиру, прославившеюся хитами Whenever, Wherever, La Tortura, Hips Don't Lie, Waka Waka и Rabiosa. Правоохранители подозревают, что она несколько лет скрывала доходы, выводила деньги в офшоры и не выплачивала налоги.

Как передает издание El País, колумбийская звезда подозревается в уклонении от выплаты налогов. В случае доведения вины, Шакире грозит тюремный срок и крупный штраф.

Так, 45-летняя Шакира подозревается в том, что уклонялась от уплаты налогов на доходы физических лиц и имущество в период с 2012 по 2014 год. Сумма ущерба оценивается в 14,5 миллионов евро. Артистку могут приговорить к 8 годам и двум месяцам тюремного заключения за шесть преступлений против государственной казны, а также предъявить штраф в размере 23,7 миллиона евро. Речь идет о мошенничестве, в частности использовании подставных юридических лиц, сокрытии доходов. В обвинительном заключении упоминаются в общей сложности 14 офшорных компаний, расположенных на Британских Виргинских островах, в Мальте, Люксембурге, США, Панаме.

Певица твердо отстаивает свою невиновность и уверяет, что готова урегулировать любые разногласия с испанским Минфином. Также Шакира заявила, что ранее заплатила более 17 миллионов евро в госказну, которые задолжала.

Стоит отметить, что в период возможных экономических преступлений Шакира состояла в отношения с футболистом Жераром Пике (летом 2022 года пара объявила о расставании) и вместе с ним жила в Испании. Хотя сама певица утверждает, что в это время легально проживала на Багамах.

Ближайший суд может состоятся в скором времени в Барселоне. Планируется допросить Шакиру и десятки свидетелей. Смягчить приговор могут действий певицы по возмещению ущерба.

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