Шакіру можуть ув’язнити на 8 років: у яких злочинах підозрюється співачка

Популярну співачку звинуватили у вельми масштабній несплаті податків

В Іспанії судитимуть відому співачку Шакіру, яка прославилася хітами Whenever, Wherever, La Tortura, Hips Don’t Lie, Waka Waka та Rabiosa. Правоохоронці підозрюють, що вона кілька років приховувала доходи, виводила гроші до офшорів та не сплачувала податки.

Як передає видання El País, колумбійська зірка підозрюється в ухиленні від сплати податків. У разі доведення провини Шакірі загрожує тюремний термін і великий штраф.

Так, 45-річна Шакіра підозрюється у тому, що ухилялася від сплати податків на доходи фізичних осіб та майно у період з 2012 по 2014 рік. Сума збитків оцінюється в 14,5 мільйонів євро. Артистку можуть засудити до 8 років і двох місяців ув’язнення за шість злочинів проти державної скарбниці, а також пред’явити штраф у розмірі 23,7 мільйона євро. Йдеться про шахрайство, зокрема використання підставних юридичних осіб, приховування доходів. У обвинувальному висновку згадуються 14 офшорних компаній, розташованих на Британських Віргінських островах, в Мальті, Люксембурзі, США, Панамі.

Співачка твердо відстоює свою невинність та запевняє, що готова врегулювати будь-які розбіжності з іспанським Мінфіном. Також Шакіра заявила, що раніше заплатила понад 17 мільйонів євро у держскарбницю, які заборгувала.

Варто зазначити, що в період можливих економічних злочинів Шакіра була у відносинах з футболістом Жераром Піке (влітку 2022 пара оголосила про розлучення) і разом з ним жила в Іспанії. Хоча сама співачка стверджує, що на цей час легально проживала на Багамах.

Найближчий суд може відбутися незабаром у Барселоні. Планується допитати Шакіру та десятки свідків. Пом’якшити вирок можуть дії співачки щодо відшкодування збитків.

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