Борис Джонсон и его супруга Кэрри отметили первую годовщину брака пышной свадьбой (фото)
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Организацией торжества занималась лично миссис Джонсон.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в июле 2022 года заявил о своей отставке, и его супруга Кэрри сыграли вторую свадьбу. Пышное мероприятие состоялось в субботу, 30 июля, и проходило в поместье Дейлсфорд-Хаус, которое принадлежит спонсору Консервативной партии Великобритании лорду Бамфорда.
Стоит отметить, что изначально пара планировала отпраздновать свою свадьбу вечеринкой в Чекерс-Хаусе, загородной резиденции британских премьер-министров. Однако планы изменились из-за отставки Джонсона, сообщает The Sun.
На свадьбе присутствовало около 200 гостей, для размещения которых на территории особняка разместили огромный белый шатер. Также возле него были расставлены тюки сена и бочки, которые видимо служили столами и стульями для гостей, чтобы есть за приделами шатра.
По прибытии каждого гостя угощали любимым коктейлем супруги Бориса Джонсона "Негрони" — это смесь из джина, красного вермута и Кампари с апельсиновой цедрой. Меню было в южноафриканском стиле — медленно приготовленное на решетке барбекю, лепешки тако, копченая ягнятина, южноафриканские колбаски буреворс. Известно, что жена премьер-министра тесно сотрудничала с леди Бамфорд, чтобы лично организовать вечеринку, которая состоялась спустя год после их венчания с Борисом Джонсоном в Вестминстерском аббатстве.
Невеста появилась перед гостями в шелковом свадебном платье длиной до пола с вырезом на шее с открытой спиной цвета шампанского от звездного модельера Саванны Миллер, которое кстати она не покупала, а взяла напрокат. Как сообщают британские СМИ: "Борис не мог оторвать от нее глаз, и многие люди там тоже".
Среди гостей были близкие друзья и семья, а также несколько депутатов-консерваторов со стороны жениха. Отметим, что на празднике не было бывших соратников Джонсона Майкла Гоува, Риши Сунака, Саджида Давида и министра иностранных дел Лиз Трасс. Из известных гостей — на торжестве присутствовали сестра и отец Джонсона — Стэнли и Рэйчел Джонсоны, актриса Холли Вэлэнс, политики Джейкоб Рис-Могг, Надин Доррис.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля сделал заявление об уходе в отставку после того, как за сутки уволились 12 министров его парламента. Все они призывали Джонсона последовать за ними. Причиной массовых отставок стал секс-скандал с участием члена команды Джонсона Криса Пинчера. Джонсону выражали вотум недоверия 6 июня, однако необходимое количество голосов среди депутатов не набралось. Это дало ему иммунитет от увольнения на год.
Сейчас в Великобритании продолжается борьба за кресло премьер-министра страны. Главная претендентка на это место Пенни Мордонт уже высказалась касательно помощи для Украины.