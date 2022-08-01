Борис Джонсон и его супруга Кэрри отметили первую годовщину брака пышной свадьбой (фото)

Организацией торжества занималась лично миссис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в июле 2022 года заявил о своей отставке, и его супруга Кэрри сыграли вторую свадьбу. Пышное мероприятие состоялось в субботу, 30 июля, и проходило в поместье Дейлсфорд-Хаус, которое принадлежит спонсору Консервативной партии Великобритании лорду Бамфорда.

Стоит отметить, что изначально пара планировала отпраздновать свою свадьбу вечеринкой в ​​Чекерс-Хаусе, загородной резиденции британских премьер-министров. Однако планы изменились из-за отставки Джонсона, сообщает The Sun.

На свадьбе присутствовало около 200 гостей, для размещения которых на территории особняка разместили огромный белый шатер. Также возле него были расставлены тюки сена и бочки, которые видимо служили столами и стульями для гостей, чтобы есть за приделами шатра.

Поместье Дейлсфорд-Хаус, где проходила свадьба Джонсона

Шатер на территории поместья Дейлсфорд-Хау. Фото:dailymail

По прибытии каждого гостя угощали любимым коктейлем супруги Бориса Джонсона "Негрони" — это смесь из джина, красного вермута и Кампари с апельсиновой цедрой. Меню было в южноафриканском стиле — медленно приготовленное на решетке барбекю, лепешки тако, копченая ягнятина, южноафриканские колбаски буреворс. Известно, что жена премьер-министра тесно сотрудничала с леди Бамфорд, чтобы лично организовать вечеринку, которая состоялась спустя год после их венчания с Борисом Джонсоном в Вестминстерском аббатстве.

Невеста появилась перед гостями в шелковом свадебном платье длиной до пола с вырезом на шее с открытой спиной цвета шампанского от звездного модельера Саванны Миллер, которое кстати она не покупала, а взяла напрокат. Как сообщают британские СМИ: "Борис не мог оторвать от нее глаз, и многие люди там тоже".

Платье, в котором Кэрри Джонсон была на свадьбе

Среди гостей были близкие друзья и семья, а также несколько депутатов-консерваторов со стороны жениха. Отметим, что на празднике не было бывших соратников Джонсона Майкла Гоува, Риши Сунака, Саджида Давида и министра иностранных дел Лиз Трасс. Из известных гостей — на торжестве присутствовали сестра и отец Джонсона — Стэнли и Рэйчел Джонсоны, актриса Холли Вэлэнс, политики Джейкоб Рис-Могг, Надин Доррис.

Отец Бориса Джонсона - Стэнли Джонсон

Рэйчел Джонсон - сестра Бориса Джонсона

Актриса Холли Вэлэнс с мужем

Джейкоб Рис-Могг с супругой

Надин Доррис

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля сделал заявление об уходе в отставку после того, как за сутки уволились 12 министров его парламента. Все они призывали Джонсона последовать за ними. Причиной массовых отставок стал секс-скандал с участием члена команды Джонсона Криса Пинчера. Джонсону выражали вотум недоверия 6 июня, однако необходимое количество голосов среди депутатов не набралось. Это дало ему иммунитет от увольнения на год.

Сейчас в Великобритании продолжается борьба за кресло премьер-министра страны. Главная претендентка на это место Пенни Мордонт уже высказалась касательно помощи для Украины.