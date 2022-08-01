Борис Джонсон та його дружина Керрі відзначили першу річницю шлюбу пишним весіллям (фото)

Організацією урочистостей займалася особисто місис Джонсон.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який у липні 2022 року заявив про свою відставку, і його дружина Керрі зіграли друге весілля. Пишний захід відбувся в суботу, 30 липня, і проходив у маєтку Дейлсфорд-Хаус, який належить спонсору Консервативної партії Великобританії лорду Бамфорду.

Варто зазначити, що спочатку пара планувала відсвяткувати своє весілля вечіркою в Чекерс-Хаусі, заміській резиденції британських прем’єр-міністрів. Проте плани змінилися через відставку Джонсона, повідомляє The Sun.

На весіллі було близько 200 гостей, для розміщення яких на території особняка розмістили величезний білий намет. Також біля нього були розставлені тюки сіна та бочки, які, мабуть, служили столами та стільцями для гостей, щоб їсти за межами намету.

Маєток Дейлсфорд-Хаус, де проходило весілля Джонсона

Намет на території маєтку Дейлсфорд-Хау. Фото:dailymail

Після прибуття кожного гостя пригощали улюбленим коктейлем подружжя Бориса Джонсона "Негроні" — це суміш із джину, червоного вермуту та Кампарі з апельсиновою цедрою. Меню було в південноафриканському стилі — повільно приготовлене на ґратах барбекю, коржики тако, копчена ягнятина, південноафриканські ковбаски буреворс. Відомо, що дружина прем’єр-міністра тісно співпрацювала з леді Бамфорд, щоб особисто організувати вечірку, яка відбулася через рік після їхнього вінчання з Борисом Джонсоном у Вестмінстерському абатстві.

Наречена з’явилася перед гостями у шовковій весільній сукні довжиною до підлоги з вирізом на шиї з відкритою спиною кольору шампанського від зіркового модельєра Саванни Міллер, яку, до речі, вона не купувала, а взяла напрокат. Як повідомляють британські ЗМІ: "Борис не міг відірвати від неї очей, і багато людей там також".

Сукня, в якій Керрі Джонсон була на весіллі

Серед гостей були близькі друзі та родина, а також кілька депутатів-консерваторів із боку нареченого. Зазначимо, що на святі не було колишніх соратників Джонсона Майкла Гоува, Ріші Сунака, Саджіда Давида та міністра закордонних справ Ліз Трасс. З відомих гостей – на урочистості були присутні сестра та батько Джонсона – Стенлі та Рейчел Джонсони, актриса Холлі Веленс, політики Джейкоб Ріс-Могг, Надін Доріс.

Батько Бориса Джонсона — Стенлі Джонсон

Рейчел Джонсон – сестра Бориса Джонсона

Актриса Холлі Веленс із чоловіком

Джейкоб Ріс-Могг з дружиною

Надін Доріс

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 7 липня зробив заяву про відставку після того, як за добу звільнилися 12 міністрів його парламенту. Всі вони закликали Джонсона піти за ними. Причиною масових відставок став секс-скандал за участю члена команди Джонсона Кріса Пінчера. Джонсону висловлювали вотум недовіри 6 червня, проте необхідної кількості голосів серед депутатів не набралося. Це дало йому імунітет від звільнення на рік.

Зараз у Великій Британії триває боротьба за крісло прем’єр-міністра країни. Головна претендентка на це місце Пенні Мордонт вже висловилася щодо допомоги для України.