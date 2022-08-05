Огурцы и помидоры будут плодоносить до осени: чем нужно опрыскать овощи

Есть два простых натуральных средства, которые очень нужны растениям в период плодоношения

Один из важнейших нюансов при выращивании овощных культур, в частности огурцов и томатов, на огороде – подкормка. При внесении правильных удобрений можно не только избежать пожелтения, а и продлить период плодоношения. Более того, сделать это можно с помощью натуральных средств.

Опытные огородники знают, что помидоры и огурцы могут плодоносить вплоть до осени, если своевременно подпитать их полезными удобрениями. Как пишет ресурс ukr.media, для подкормки огурцов и помидоров в августе нужны всего лишь два простых ингредиента – сода и йод. Эти продукты помогут защитить растения от распространенной болезни – мучнистой росы, которая угнетает их и мешает росту плодов.

Как подкармливать огурцы и помидоры йодом

Полив огурцов и томатов с добавлением йода предотвращает такие заболевания, как фитофтороз и серая гниль и противодействует увяданию. Микроэлементы йода действуют на растения с омолаживающим эффектом и активизируют их, что способствует более щедрому урожаю. Для создания натурального удобрения всего лишь растворите в 5 л теплой воды 1 чайную ложку соды, 1 чайную ложку раствора люголя (если йод – то доза вдвое меньше) и 1 чайную ложку жидкого хозяйственного мыла. Перелейте раствор в опрыскиватель и наносите его на огурцы и томаты вечером.

Зачем удобрять томаты и огурцы содой

Опрыскивание содой благотворно сказывается на развитии помидоров и огурцов. Это простое удобрение защищает от микробов и различных насекомых (тли, мучнистой росы, ложной мучнистой росы и гусениц), предотвращает грибковые заболевания, а еще улучшает вкус плодов.

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