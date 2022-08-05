Огірки та помідори плодоноситимуть до осені: чим потрібно обприскати овочі

Є два прості натуральні засоби, які дуже потрібні рослинам у період плодоношення

Один із найважливіших нюансів при вирощуванні овочевих культур, зокрема огірків і томатів, на городі – підживлення. При внесенні правильних добрив можна не лише уникнути пожовтіння, а й продовжити період плодоношення. Більше того, зробити це можна за допомогою натуральних засобів.

Досвідчені городники знають, що помідори та огірки можуть плодоносити аж до осені, якщо своєчасно підживити їх корисними добривами. Як пише ресурс ukr.media, для підживлення огірків і помідорів у серпні потрібні лише два простих інгредієнти – сода та йод. Ці продукти допоможуть захистити рослини від поширеної хвороби – борошнистої роси, яка пригнічує їх та заважає зростанню плодів.

Як підгодовувати огірки та помідори йодом

Полив огірків і томатів з додаванням йоду запобігає таким захворюванням, як фітофтороз і сіра гниль і протидіє в’янню. Мікроелементи йоду діють на рослини з ефектом омолоджування і активізують їх, що сприяє щедрішому врожаю. Для створення натурального добрива лише розчиніть в 5 л теплої води 1 чайну ложку соди, 1 чайну ложку розчину люголю (якщо йод – то доза вдвічі менша) і 1 чайну ложку рідкого господарського мила. Перелийте розчин в обприскувач і наносьте його на огірки й томати увечері.

Навіщо удобрювати томати та огірки содою

Обприскування содою сприятливо позначається на розвитку помідорів та огірків. Це просте добриво захищає від мікробів і різних комах (попелиці, борошнистої роси, хибної борошнистої роси та гусениць), запобігає грибковим захворюванням, а ще покращує смак плодів.

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