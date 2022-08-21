В Киеве провожают в последний путь Руслану Писанку: как проходит прощание с актрисой (фото)

С телеведущей пришли проститься ее родственники, коллеги и поклонники.

Прошло чуть больше месяца, как новость о смерти известной украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки всколыхнула всю Украину. Поскольку скончалась артистка в Германии, первое прощание с ней проходило именно там, а спустя месяц, супруг Писанки привез ее прах на родину. В воскресенье, 21 августа все желающие могут попрощаться с артисткой.

Как сообщает ТСН, церемония прощания началась в 9 часов в Спасо-Преображенском соборе, который, по словам ее мужа Игоря Исакова, актриса очень любила. В зале можно увидеть два столика, на одном из которых, за портретом Писанки, стоит ваза с ее прахом. После артистку похоронят на Байковом кладбище.

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Также в этот день решили попрощаться и с мамой Русланы — Диной Васильевной, которая скончалась в этом же году от четвертой стадии рака. Отметим, что сама актриса не смогла попрощаться с мамой лично, ведь в то время уже была на лечении в Германии.

Отметим, что попрощаться с Русланой Писанкой пришли многие ее коллеги, а также и простые украинцы, поклонники ее творчества. Среди известных гостей: ведущий 1+1 Егор Гордеев, украинский продюсер Алексей Гончаренко, актер Виктор Андриенко, телеведущий Константин Грубич, Леся Самаева, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Наталка Ворожбит, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин.

Также фото и видео с похорон поделился и OBOZREVATEL.

Ранее "Телеграф" писал, каким было последнее видеобращение Русланы Писанки к украинцам. Также мы рассказывали о малоизвестных фактах о телеведущей. Знали ли вы, что Писанка — это не настоящая фамилия украинской артистки?