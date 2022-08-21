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В Киеве провожают в последний путь Руслану Писанку: как проходит прощание с актрисой (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Руслана Писанка умерла от рака Новость обновлена 21 августа 2022, 12:42
Руслана Писанка умерла от рака

С телеведущей пришли проститься ее родственники, коллеги и поклонники.

Прошло чуть больше месяца, как новость о смерти известной украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки всколыхнула всю Украину. Поскольку скончалась артистка в Германии, первое прощание с ней проходило именно там, а спустя месяц, супруг Писанки привез ее прах на родину. В воскресенье, 21 августа все желающие могут попрощаться с артисткой.

Как сообщает ТСН, церемония прощания началась в 9 часов в Спасо-Преображенском соборе, который, по словам ее мужа Игоря Исакова, актриса очень любила. В зале можно увидеть два столика, на одном из которых, за портретом Писанки, стоит ваза с ее прахом. После артистку похоронят на Байковом кладбище.

Также в этот день решили попрощаться и с мамой Русланы — Диной Васильевной, которая скончалась в этом же году от четвертой стадии рака. Отметим, что сама актриса не смогла попрощаться с мамой лично, ведь в то время уже была на лечении в Германии.

Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки

Отметим, что попрощаться с Русланой Писанкой пришли многие ее коллеги, а также и простые украинцы, поклонники ее творчества. Среди известных гостей: ведущий 1+1 Егор Гордеев, украинский продюсер Алексей Гончаренко, актер Виктор Андриенко, телеведущий Константин Грубич, Леся Самаева, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Наталка Ворожбит, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин.

Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки

Также фото и видео с похорон поделился и OBOZREVATEL.

Ранее "Телеграф" писал, каким было последнее видеобращение Русланы Писанки к украинцам. Также мы рассказывали о малоизвестных фактах о телеведущей. Знали ли вы, что Писанка — это не настоящая фамилия украинской артистки?

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#Похороны #Руслана Писанка