У Києві проводжають в останню путь Руслану Писанку: як відбувається прощання з актрисою (фото)

З телеведучою прийшли попрощатися її родичі, колеги та шанувальники.

Минуло трохи більше як місяць, як новина про смерть відомої української актриси та телеведучої Руслани Писанки сколихнула всю Україну. Оскільки померла артистка в Німеччині, перше прощання з нею проходило саме там, а через місяць чоловік Писанки привіз її порох на батьківщину. У неділю, 21 серпня, всі охочі можуть попрощатися з артисткою.

Як повідомляє ТСН, церемонія прощання розпочалася о 9 годині у Спасо-Преображенському соборі, який, за словами її чоловіка Ігоря Ісакова, актриса дуже любила. У залі можна побачити два столики, на одному з яких за портретом Писанки стоїть ваза з її прахом. Після цього артистку поховають на Байковому цвинтарі.

Також цього дня вирішили попрощатися і з мамою Руслани — Діною Василівною, яка померла цього ж року від четвертої стадії раку. Зазначимо, що сама актриса не змогла попрощатися з мамою особисто, адже на той час вже була на лікуванні в Німеччині.

Зазначимо, що попрощатися з Русланою Писанкою прийшло багато її колег, а також простих українців, шанувальників її творчості. Серед відомих гостей: ведучий 1+1 Єгор Гордєєв, український продюсер Олексій Гончаренко, актор Віктор Андрієнко, телеведучий Костянтин Грубіч, Леся Самаєва, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Наталка Ворожбит, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін.

Також фото та відео з похорону поділився і OBOZREVATEL.

Раніше "Телеграф" писав, яким був останній відеозвернення Руслани Писанки до українців. Також ми розповідали про маловідомі факти про телеведучу. Чи ви знали, що Писанка — це не справжнє прізвище української артистки?