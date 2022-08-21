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У Києві проводжають в останню путь Руслану Писанку: як відбувається прощання з актрисою (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Руслана Писанка померла від раку Новина оновлена 21 серпня 2022, 12:42
Руслана Писанка померла від раку

З телеведучою прийшли попрощатися її родичі, колеги та шанувальники.

Минуло трохи більше як місяць, як новина про смерть відомої української актриси та телеведучої Руслани Писанки сколихнула всю Україну. Оскільки померла артистка в Німеччині, перше прощання з нею проходило саме там, а через місяць чоловік Писанки привіз її порох на батьківщину. У неділю, 21 серпня, всі охочі можуть попрощатися з артисткою.

Як повідомляє ТСН, церемонія прощання розпочалася о 9 годині у Спасо-Преображенському соборі, який, за словами її чоловіка Ігоря Ісакова, актриса дуже любила. У залі можна побачити два столики, на одному з яких за портретом Писанки стоїть ваза з її прахом. Після цього артистку поховають на Байковому цвинтарі.

Також цього дня вирішили попрощатися і з мамою Руслани — Діною Василівною, яка померла цього ж року від четвертої стадії раку. Зазначимо, що сама актриса не змогла попрощатися з мамою особисто, адже на той час вже була на лікуванні в Німеччині.

Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки

Зазначимо, що попрощатися з Русланою Писанкою прийшло багато її колег, а також простих українців, шанувальників її творчості. Серед відомих гостей: ведучий 1+1 Єгор Гордєєв, український продюсер Олексій Гончаренко, актор Віктор Андрієнко, телеведучий Костянтин Грубіч, Леся Самаєва, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Наталка Ворожбит, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін.

Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки
Похороны Русланы Писанки

Також фото та відео з похорону поділився і OBOZREVATEL.

Раніше "Телеграф" писав, яким був останній відеозвернення Руслани Писанки до українців. Також ми розповідали про маловідомі факти про телеведучу. Чи ви знали, що Писанка — це не справжнє прізвище української артистки?

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#Похорон #Руслана Писанка