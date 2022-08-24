Правило, которое должен соблюдать каждый дачник: чем нужно обрабатывать чеснок перед посадкой на зиму

Неправильная обработка чеснока может стоить вам урожая.

Каким будет ваш урожай чеснока — зависит только от вас. Правильная подготовка к посадке, своевременная подкормка и полив — все это составляющие хорошего и щедрого урожая. Поэтому прежде чем сажать чеснок на зиму, его нужно правильно подготовить.

Несмотря на то, что озимый чеснок неприхотливый и демонстрирует хороший рост, это не значит, что его посадки нужно пускать на самотек, пишет belnovosti. Поэтому обработка чеснока перед посадкой на зиму – это одно из самых важных условий, которое должен соблюдать каждый огородник.

Чем обрабатывать озимый чеснок перед посадкой

Перманганат калия

Это очень мощное средство, которое помогает справиться со многими грибковыми заболеваниями. Более того, это удобрение не только обеззараживает овощ, а также питает их калием, что положительно сказывается на будущем урожае.

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Готовя этот раствор, следует помнить о разумной концентрации, ведь если переборщить со средством, то растение может получить ожог. Смесь должна быть светло-розового оттенка. Головки чеснока оставьте в растворе на один час, а после высаживайте в грунт.

Зольная щелочь

Чтобы приготовить щелочную смесь нужно растворить 2 стакана золы в 2 литрах воды, а после нагреть полученную смесь на слабом огне, не доводя до кипения. После остывания раствора, нужно положить в него дольки чеснока на 2-3 часа.

Медный купорос

Это проверенное годами средство, которое отлично справляется с обеззараживанием чеснока. Как приготовить: 10 г купороса растворить в 2 литрах воды, и замочить в растворе дольки чеснока на 10 минут. Важно соблюдать это время, чтобы не испортить посевной материал. Перед тем, как сажать чеснок в грунт, его нужно хорошо просушить.

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