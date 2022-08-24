Правило, которое должен соблюдать каждый дачник: чем нужно обрабатывать чеснок перед посадкой на зиму
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Неправильная обработка чеснока может стоить вам урожая.
Каким будет ваш урожай чеснока — зависит только от вас. Правильная подготовка к посадке, своевременная подкормка и полив — все это составляющие хорошего и щедрого урожая. Поэтому прежде чем сажать чеснок на зиму, его нужно правильно подготовить.
Несмотря на то, что озимый чеснок неприхотливый и демонстрирует хороший рост, это не значит, что его посадки нужно пускать на самотек, пишет belnovosti. Поэтому обработка чеснока перед посадкой на зиму – это одно из самых важных условий, которое должен соблюдать каждый огородник.
Чем обрабатывать озимый чеснок перед посадкой
- Перманганат калия
Это очень мощное средство, которое помогает справиться со многими грибковыми заболеваниями. Более того, это удобрение не только обеззараживает овощ, а также питает их калием, что положительно сказывается на будущем урожае.
Готовя этот раствор, следует помнить о разумной концентрации, ведь если переборщить со средством, то растение может получить ожог. Смесь должна быть светло-розового оттенка. Головки чеснока оставьте в растворе на один час, а после высаживайте в грунт.
- Зольная щелочь
Чтобы приготовить щелочную смесь нужно растворить 2 стакана золы в 2 литрах воды, а после нагреть полученную смесь на слабом огне, не доводя до кипения. После остывания раствора, нужно положить в него дольки чеснока на 2-3 часа.
- Медный купорос
Это проверенное годами средство, которое отлично справляется с обеззараживанием чеснока. Как приготовить: 10 г купороса растворить в 2 литрах воды, и замочить в растворе дольки чеснока на 10 минут. Важно соблюдать это время, чтобы не испортить посевной материал. Перед тем, как сажать чеснок в грунт, его нужно хорошо просушить.
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