Правило, якого повинен дотримуватись кожен дачник: чим потрібно обробляти часник перед посадкою на зиму
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Неправильна обробка часнику може коштувати вам урожай.
Яким буде ваш урожай часнику, залежить тільки від вас. Правильна підготовка до посадки, своєчасне підживлення і полив — це складові хорошого і щедрого врожаю. Тому, перш ніж садити часник на зиму, його потрібно правильно підготувати.
Попри те, що озимий часник невибагливий і демонструє гарне зростання, це не означає, що його посадки потрібно пускати на самоплив, пише belnovosti. Тому обробка часнику перед посадкою на зиму – це одна з найважливіших умов, яких повинен дотримуватися кожен городник.
Чим обробляти озимий часник перед посадкою
- Перманганат калію
Це дуже потужний засіб, який допомагає впоратися з багатьма грибковими захворюваннями. Щобільше, це добриво не тільки знезаражує овоч, а й живить їх калієм, що позитивно впливає на майбутній урожай.
Готуючи цей розчин, слід пам’ятати про розумну концентрацію, адже якщо переборщити із засобом, то рослина може отримати опік. Суміш має бути світло-рожевого відтінку. Головки часнику залиште в розчині на годину, а потім висаджуйте в ґрунт.
- Зольний луг
Щоб приготувати лужну суміш, потрібно розчинити 2 склянки золи в 2 літрах води, а потім нагріти отриману суміш на слабкому вогні, не доводячи до кипіння. Після остигання розчину, потрібно покласти в нього часник на 2-3 години.
- Мідний купорос
Це перевірений роками засіб, який чудово справляється із знезараженням часнику. Як приготувати: 10 г купоросу розчинити в 2 літрах води і замочити в розчині часточки часнику на 10 хвилин. Важливо дотримуватись цього часу, щоб не зіпсувати посівний матеріал. Перед тим, як садити часник у ґрунт, його потрібно добре просушити.
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