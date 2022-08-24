Правило, якого повинен дотримуватись кожен дачник: чим потрібно обробляти часник перед посадкою на зиму

Неправильна обробка часнику може коштувати вам урожай.

Яким буде ваш урожай часнику, залежить тільки від вас. Правильна підготовка до посадки, своєчасне підживлення і полив — це складові хорошого і щедрого врожаю. Тому, перш ніж садити часник на зиму, його потрібно правильно підготувати.

Попри те, що озимий часник невибагливий і демонструє гарне зростання, це не означає, що його посадки потрібно пускати на самоплив, пише belnovosti. Тому обробка часнику перед посадкою на зиму – це одна з найважливіших умов, яких повинен дотримуватися кожен городник.

Чим обробляти озимий часник перед посадкою

Перманганат калію

Це дуже потужний засіб, який допомагає впоратися з багатьма грибковими захворюваннями. Щобільше, це добриво не тільки знезаражує овоч, а й живить їх калієм, що позитивно впливає на майбутній урожай.

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Готуючи цей розчин, слід пам’ятати про розумну концентрацію, адже якщо переборщити із засобом, то рослина може отримати опік. Суміш має бути світло-рожевого відтінку. Головки часнику залиште в розчині на годину, а потім висаджуйте в ґрунт.

Зольний луг

Щоб приготувати лужну суміш, потрібно розчинити 2 склянки золи в 2 літрах води, а потім нагріти отриману суміш на слабкому вогні, не доводячи до кипіння. Після остигання розчину, потрібно покласти в нього часник на 2-3 години.

Мідний купорос

Це перевірений роками засіб, який чудово справляється із знезараженням часнику. Як приготувати: 10 г купоросу розчинити в 2 літрах води і замочити в розчині часточки часнику на 10 хвилин. Важливо дотримуватись цього часу, щоб не зіпсувати посівний матеріал. Перед тим, як садити часник у ґрунт, його потрібно добре просушити.

Нагадаємо, городники назвали три причини, чому у капусти скручується листя. Досвідчені дачники моментально помічають сигнал, який свідчить про те, що з ростом рослини виникли проблеми.

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