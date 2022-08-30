Дело не в удобрениях: что обязательно нужно сделать за месяц до посадки озимого чеснока

Все эти "правила" также подойдут и для посадки озимого лука.

Совсем скоро все огородники постепенно будут убирать свой урожай, и подготавливать свой участок к холодам и зиме. Многие из них, а то и все, на зиму сажают озимый чеснок и лук. Чаще всего такие посадки происходят во второй половине сентября — начале октября. Однако к ним, помимо выделения участка, нужно еще подготовиться.

Перед посадкой нужно обязательно правильно подготовить почку, ведь именно от этого и зависит качество будущего урожая, пишет prostoway. Итого, подготовку нужно начинать еще за месяц до предполагаемой высадки, то есть где-то в начале сентября.

Как правильно сажать озимый чеснок

Опытные огородники знают, что перед высадкой чеснока или лука, необходимо подобрать правильный сидерат, который поможет плодам справиться с разнообразными заболеваниями и грибками. Более того, они обогащают землю всеми полезными элементами, что очень хорошо сказывается на будущем урожае. К лучшим сидератам можно отнести овес, горчицу и рожь.

Полив грядки нужно производить, как и обычно, хотя также можно использовать и специальное зеленое удобрение, в состав которого входит фосфор для более длительного хранения будущих культур.

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