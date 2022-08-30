Справа не у добривах: що обов’язково потрібно зробити за місяць до посадки озимого часнику

Усі ці "правила" також підійдуть і для посадки озимої цибулі.

Зовсім скоро всі городники поступово прибиратимуть свій урожай, і готуватимуть свою ділянку до холодів та зими. Багато з них, а то й усі, на зиму садять озимий часник та цибулю. Найчастіше такі посадки відбуваються у другій половині вересня – на початку жовтня. Однак до них, крім виділення ділянки, потрібно підготуватися.

Перед посадкою потрібно обов’язково правильно підготувати нирку, адже саме від цього залежить якість майбутнього врожаю, пише prostoway. Підготовку треба розпочинати ще за місяць до передбачуваної висадки, тобто десь на початку вересня.

Як правильно садити озимий часник

Досвідчені городники знають, що перед висаджуванням часнику або цибулі, необхідно підібрати правильний сидерат, який допоможе плодам впоратися з різноманітними захворюваннями та грибками. Щобільше, вони збагачують землю всіма корисними елементами, що дуже добре позначається на майбутньому врожаї. До найкращих сидератів можна віднести овес, гірчицю та жито.

Полив грядки потрібно проводити, як і зазвичай, хоча також можна використовувати і спеціальне зелене добриво, до складу якого входить фосфор для тривалішого зберігання майбутніх культур.

Нагадаємо, городники назвали три причини, чому у капусти скручується листя. Досвідчені дачники моментально помічають сигнал, який свідчить про те, що з ростом рослини виникли проблеми.

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