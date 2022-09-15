Какие растения в разы увеличат урожай разных культур на огороде

Какие растения лучше высаживать для улучшения почвы и повышения урожая разных овощей.

Урожай собран, участок приведен в порядок, пора задуматься об улучшении качества почвы на будущий год. Многие огородники вместо химии выбирают сидераты – полезные для почвы растения, которые помогают земле восстановиться.

Сидераты специально сеют для последующей заделки в почву. Они останавливают разрушение грунта, насыщают землю азотом, улучшают качество почвы, поддерживают правильный севооборот.

Каждая овощная культура предпочитает свой вид сидератов. Так что прежде чем засаживать участок, прислушайтесь к советам "Телеграф", какие растения для чего сеять.

Как использовать разные виды сидератов на участке

Бобовые сидераты . К ним относятся: вика, кормовые бобы, люпин, клевер, люцерна, донник, чечевица. Эти растения хорошо сеять на грядки, если на них планируется высаживать редис, помидоры, перец, огурцы, кабачки, баклажаны, картофель, капусту, тыкву.

. К ним относятся: вика, кормовые бобы, люпин, клевер, люцерна, донник, чечевица. Эти растения хорошо сеять на грядки, если на них планируется высаживать редис, помидоры, перец, огурцы, кабачки, баклажаны, картофель, капусту, тыкву. Гречиха хорошо снижает кислотность почвы и обогащает ее фосфором и калием, а потому она отлично подходит для большинства культур. Вот только не стоит сеять гречиху перед высадкой щавеля и шпината.

хорошо снижает кислотность почвы и обогащает ее фосфором и калием, а потому она отлично подходит для большинства культур. Вот только не стоит сеять гречиху перед высадкой щавеля и шпината. Злаковые сидераты увеличивают количество азота и калия в земле, повышают ее влагопроницаемость. Это овес, рожь, ячмень, райгас однолетний. После злаковых сидератов рекомендуется садить семейство пасленовых: помидоры, перец, картофель, баклажаны, а также огурцы, кабачки, тыкву.

увеличивают количество азота и калия в земле, повышают ее влагопроницаемость. Это овес, рожь, ячмень, райгас однолетний. После злаковых сидератов рекомендуется садить семейство пасленовых: помидоры, перец, картофель, баклажаны, а также огурцы, кабачки, тыкву. Крестоцветные сидераты – горчица белая, рапс, масленичная редька. Этот вид сидератов обогащает землю калием и фосфором, а также прогоняют многих вредителей. Растения хорошо сеять перед высадкой картофеля, моркови, тыквы, кабачков, помидоров, огурцов, баклажанов, перца и зелени – петрушки, укропа.

– горчица белая, рапс, масленичная редька. Этот вид сидератов обогащает землю калием и фосфором, а также прогоняют многих вредителей. Растения хорошо сеять перед высадкой картофеля, моркови, тыквы, кабачков, помидоров, огурцов, баклажанов, перца и зелени – петрушки, укропа. Фацелия считается универсальным сидератом, который быстро растет, не нуждается в сложном уходе, неприхотлив и с успехом используется перед посадкой любых культур.

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