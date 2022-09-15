Какие растения в разы увеличат урожай разных культур на огороде
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Какие растения лучше высаживать для улучшения почвы и повышения урожая разных овощей.
Урожай собран, участок приведен в порядок, пора задуматься об улучшении качества почвы на будущий год. Многие огородники вместо химии выбирают сидераты – полезные для почвы растения, которые помогают земле восстановиться.
Сидераты специально сеют для последующей заделки в почву. Они останавливают разрушение грунта, насыщают землю азотом, улучшают качество почвы, поддерживают правильный севооборот.
Каждая овощная культура предпочитает свой вид сидератов. Так что прежде чем засаживать участок, прислушайтесь к советам "Телеграф", какие растения для чего сеять.
Как использовать разные виды сидератов на участке
- Бобовые сидераты. К ним относятся: вика, кормовые бобы, люпин, клевер, люцерна, донник, чечевица. Эти растения хорошо сеять на грядки, если на них планируется высаживать редис, помидоры, перец, огурцы, кабачки, баклажаны, картофель, капусту, тыкву.
- Гречиха хорошо снижает кислотность почвы и обогащает ее фосфором и калием, а потому она отлично подходит для большинства культур. Вот только не стоит сеять гречиху перед высадкой щавеля и шпината.
- Злаковые сидераты увеличивают количество азота и калия в земле, повышают ее влагопроницаемость. Это овес, рожь, ячмень, райгас однолетний. После злаковых сидератов рекомендуется садить семейство пасленовых: помидоры, перец, картофель, баклажаны, а также огурцы, кабачки, тыкву.
- Крестоцветные сидераты – горчица белая, рапс, масленичная редька. Этот вид сидератов обогащает землю калием и фосфором, а также прогоняют многих вредителей. Растения хорошо сеять перед высадкой картофеля, моркови, тыквы, кабачков, помидоров, огурцов, баклажанов, перца и зелени – петрушки, укропа.
- Фацелия считается универсальным сидератом, который быстро растет, не нуждается в сложном уходе, неприхотлив и с успехом используется перед посадкой любых культур.
Ранее "Телеграф" писал, чем подкормить капусту в сентябре, чтобы кочаны овоща хорошо наливались. А еще узнайте, какой сидерат необходимо посадить на участке для борьбы с вредителями.