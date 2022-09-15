Які рослини в рази збільшать урожай різних культур на городі

Які рослини краще висаджувати для покращення ґрунту та підвищення врожаю різних овочів.

Урожай зібраний, ділянка прибрана, настав час задуматися про поліпшення якості ґрунту на майбутній рік. Багато городників замість хімії вибирають сидерати – корисні для ґрунту рослини, які допомагають землі відновитися.

Сидерати спеціально сіють для подальшого закладення у ґрунт. Вони зупиняють руйнування ґрунту, насичують землю азотом, покращують її якість, підтримують правильну сівозміну.

Кожна овочева культура віддає перевагу своєму виду сидератів. Тож перш ніж засаджувати ділянку, прислухайтеся до порад "Телеграф", які рослини для чого сіяти.

Як використовувати різні види сидератів на ділянці

Бобові сидерати . До них відносяться: віка, кормові боби, люпин, конюшина, люцерна, буркун, сочевиця. Ці рослини добре сіяти на грядки, якщо на них планується висаджувати редис, помідори, перець, огірки, кабачки, баклажани, картоплю, капусту, гарбуз.

. До них відносяться: віка, кормові боби, люпин, конюшина, люцерна, буркун, сочевиця. Ці рослини добре сіяти на грядки, якщо на них планується висаджувати редис, помідори, перець, огірки, кабачки, баклажани, картоплю, капусту, гарбуз. Гречка добре знижує кислотність ґрунту та збагачує його фосфором і калієм, а тому вона чудово підходить для більшості культур. Ось тільки не варто сіяти гречку перед висадкою щавлю та шпинату.

добре знижує кислотність ґрунту та збагачує його фосфором і калієм, а тому вона чудово підходить для більшості культур. Ось тільки не варто сіяти гречку перед висадкою щавлю та шпинату. Злакові сидерати збільшують кількість азоту та калію у землі, підвищують її вологопроникність. Це овес, жито, ячмінь, райгас однорічний. Після злакових сидератів рекомендується садити сімейство пасльонових: помідори, перець, картоплю, баклажани, а також огірки, кабачки, гарбуз.

збільшують кількість азоту та калію у землі, підвищують її вологопроникність. Це овес, жито, ячмінь, райгас однорічний. Після злакових сидератів рекомендується садити сімейство пасльонових: помідори, перець, картоплю, баклажани, а також огірки, кабачки, гарбуз. Хрестоцвіті сидерати – гірчиця біла, ріпак, масляна редька. Цей вид сидератів збагачує землю калієм та фосфором, а також проганяє багатьох шкідників. Рослини добре сіяти перед висадкою картоплі, моркви, гарбуза, кабачків, помідорів, огірків, баклажанів, перцю та зелені – петрушки, кропу.

– гірчиця біла, ріпак, масляна редька. Цей вид сидератів збагачує землю калієм та фосфором, а також проганяє багатьох шкідників. Рослини добре сіяти перед висадкою картоплі, моркви, гарбуза, кабачків, помідорів, огірків, баклажанів, перцю та зелені – петрушки, кропу. Фацелія вважається універсальним сидератом, який швидко росте, не потребує складного догляду, невибагливий і успішно використовується перед посадкою будь-яких культур.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодувати капусту у вересні, щоб качани овочів добре наливалися. А ще дізнайтеся, який сидерат необхідно посадити на ділянці для боротьби зі шкідниками.