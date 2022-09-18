Лучше подождать тепла: названы растения, которые категорически нельзя сажать осенью

Многие косточковые деревья и не только не годятся для посадки в это время

Осенью работа в саду и на огороде не прекращается. Помимо сбора урожая и перекопки почвы есть немало работы. Многие растения отлично переносят холод и поэтому их нужно сажать прямо сейчас, в сентябре. А вот кое-какие кустарники и деревья для посадки осенью никак не годятся.

Некоторые растения достаточно прихотливые и теплолюбивые, поэтому попросту погибнут при первых же заморозках. Посадить их осенью – равно что выбросить. Как пишет ресурс ukr.media, в числе таких неосенних культур как популярные кустарники, так и многие деревья.

Какие растения нельзя сажать осенью:

дерн,

персик,

каштан,

барбарис,

миндаль,

персик,

глициния,

вишня,

слива,

черешня.

Причины, по которым этим растениям противопоказана посадка в осенний сезон, разные. Или же они неспособны пережить морозы, или саженцам требуется много времени, чтобы укорениться.

Тогда как такое распространенное дерево как яблоня отлично подходит для посадки осенью. Дерево успеет вдоволь напитаться влагой благодаря частым дождям, да и условия годятся для того, чтобы саженец успел успешно прижиться. О нюансах при посадке яблонь осенью мы писали ранее.

Как ранее рассказывал "Телеграф", осенью можно высадить озимые сорта культур. К примеру, чеснок, но не забудьте удобрить почву.