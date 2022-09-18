Краще почекати тепла: названі рослини, які категорично не можна садити восени

Багато кісточкових дерев і не тільки не годяться для посадки в цей час

Восени робота в саду та на городі не припиняється. Крім збирання врожаю та перекопування ґрунту є чимало роботи. Багато рослин добре переносять холод і тому їх потрібно садити прямо зараз, у вересні. А ось деякі чагарники та дерева для посадки восени ніяк не годяться.

Деякі рослини досить вибагливі та теплолюбні, тому просто загинуть при перших заморозках. Посадити їх восени – все одно що викинути. Як пише ресурс ukr.media, серед таких неосінніх культур як популярні чагарники, так і багато дерев.

Які рослини не можна садити восени:

дерен,

персик,

каштан,

барбарис,

мигдаль,

персик,

гліцинія,

вишня,

слива,

черешня.

Причини, через які цим рослинам протипоказана посадка в осінній сезон, різні. Або вони неспроможні пережити морози, або саджанцям потрібно багато часу, щоб укоренитися.

Тоді як таке поширене дерево, як яблуня, відмінно підходить для посадки восени. Дерево встигне вдосталь насититися вологою завдяки частим дощам, та й умови підходять для того, щоб саджанець встиг успішно прижитися. Про нюанси при посадці яблунь восени ми писали раніше.

Як раніше розповідав "Телеграф", восени можна висадити озимі сорти культур. Наприклад, часник, але не забудьте удобрити ґрунт.