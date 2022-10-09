"Просят о помощи у людей, которых убивают": Нино Катамадзе жестко раскритиковала россиян, бегущих из россии

Артистка в шоке, что у россиян еще хватает совести просить помощи у страны, которую они также оккупировали, как и Украину.

Известная грузинская исполнительница и экс-судья талант-шоу "Х-Фактор Украина" Нино Катамадзе всячески поддерживает Украину и украинцев в войне, которую развязала россия, ведь она не понаслышке знает, как это. Ее родина также испытала "русский мир" еще в 2008 году, и артистка хорошо помнит, как рф оккупировала часть грузинских территорий.

После того как российский диктатор объявил мобилизацию в россии, все "ярые патриоты" рванули в сторону Грузии, чтобы спрятаться. Катамадзе такая позиция россиян очень бесит и раздражает, о чем она рассказала в интервью "Гончарова Подкаст" на YouTube.

"Это какой-то сюрреализм и фильм, который, если была бы возможность, я бы не посмотрела…Россияне убегают как бы от "несправедливости" своего правительства в страну, где у них 22% территорий оккупировано. Просят о помощи у людей, которых убивают. Я даже могу вывести какой-то смысл" — поделилась своими мыслями Катамадзе.

Также, артистка не отрицает, что в рф есть люди, которые реально плохо относятся к нынешней российской власти и против войны в Украине, и поэтому они то и убегают из страны. Но таким образом они не смогут ничего изменить, от чего певица не считает их сильными или справедливыми.

Напомним, что пока известные и популярные украинские и западные знаменитости выступают против войны в Украине, выпуская антивоенные и патриотические песни, клипы, а также выступая на благотворительных концертах и собирая средства для помощи военным и беженцам, украинский певец и продюсер Юрий Бардаш начал публиковать в своих соцсетях посты против Украины. Он уже успел сравнить Украину с нацистской Германией, из-за скандала с Бардашем развелась его супруга Елизавета, а недавно поклонник "русского мира" заявил, что на него якобы "объявлена охота".