"Просять про допомогу у людей, яких вбивають": Ніно Катамадзе жорстко розкритикувала росіян, які біжать із росії

Артистка в шоці, що росіянам ще вистачає совісті просити допомоги у країни, яку вони також окупували, як і Україну.

Відома грузинська виконавиця та екссуддя талант-шоу "Х-Фактор Україна" Ніно Катамадзе всіляко підтримує Україну та українців у війні, яку розв’язала росія, адже вона не з чуток знає, як це. Її батьківщина також випробувала "русскій мір" ще в 2008 році, і артистка добре пам’ятає, як Росія окупувала частину грузинських територій.

Після того, як російський диктатор оголосив мобілізацію в рф, всі "затяті патріоти" рвонули у бік Грузії, щоб сховатися. Катамадзе така позиція росіян дуже дратує і дратує, про що вона розповіла в інтерв’ю "Гончарова Подкаст" на YouTube.

"Це якийсь сюрреалізм і фільм, який, якби була можливість, я не подивилася б…. Росіяни тікають ніби від "несправедливості" свого уряду до країни, де в них 22% територій окуповано. Просять про допомогу у людей, яких вбивають. Я навіть можу вивести якийсь сенс" — поділилася своїми думками Катамадзе.

Також, артистка не заперечує, що в рф є люди, які реально погано ставляться до нинішньої російської влади і проти війни в Україні, і тому вони й тікають із країни. Але таким чином вони не зможуть нічого змінити, від чого співачка не вважає їх сильними чи справедливими.

Нагадаємо, що поки відомі та популярні українські та західні знаменитості виступають проти війни в Україні, випускаючи антивоєнні та патріотичні пісні, кліпи, а також виступаючи на благодійних концертах та збираючи кошти для допомоги військовим та біженцям, український співак та продюсер Юрій Бардаш почав публікувати у своїх соцмережах пости проти України. Він уже встиг порівняти Україну з нацистською Німеччиною, через скандал з Бардашем розлучилася його дружина Єлизавета, а нещодавно шанувальник "русского міра" заявив, що на нього нібито "оголошено полювання".