Зачем натирать утюг зубной пастой: этот лайфхак дает невероятный результат
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В очистке утюга очень выручат подручные средства
Утюг – бытовой прибор, который достаточно часто используется. На его подошве могут возникать известковые отложения и следы нагара. Очистить утюг можно несколькими способами, и не только таблетками парацетамола.
Очень эффективный лайфхак предполагает очистку утюга с помощью доступных подручных средств, в числе которых зубная паста. Как пишет издание Express, использование этого компонента работает превосходно и быстро удаляет накипь и отложения с подошвы утюга.
Натереть утюг зубной пастой – это эффективный метод удаления известкового налета и пригоревшей ткани. Что нужно делать:
- Просто смешайте зубную пасту, две столовые ложки пищевой соды и одну столовую ложку уксуса в миске, чтобы получилась паста.
- Включите утюг, установите его на низкую мощность и с помощью зубной щетки нанесите пасту на утюг.
- После этого протрите утюг влажной губкой или тканью. Для еще лучших результатов можно замочить губку или ткань в уксусе перед использованием.
Добавим, чтобы избежать повторного появления пятен известкового налета на внешней стороне утюга, важно содержать его в чистоте внутри. Не стоит использовать обычную воду из-под крана, так как она часто содержит большое количество известкового налета, лучше взять дистиллированную или хотя бы смешать ее с обычной.
Ранее "Телеграф" рассказывал о простом трюке, который избавит вас от известкового налета в чайнике. После этого лайфхака прибор будет работать лучше и сэкономит энергию.