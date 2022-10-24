Участник "Голосу країни-12" во время войны потерял подругу: "Ей было всего 19 лет"

Свое выступление в вокальных боях парень посвятил подруге.

В воскресенье, 23 октября, прошла первая часть второго этапа шоу "Голос країни-12" — первые вокальные бои. Все номера участников были записаны еще до полномасштабного вторжения, однако перед возвращением проекта на экраны, они были дополнены актуальными историями. Во время своей видеовизитки участник команды Нади Дорофеевой блоггер Валентин Скрипник поделился личной трагедией — во время войны у него умерла подруга.

Парень рассказал, что девушке было всего 19 лет, и ее жизнь оборвал инсульт, который, скорее всего, произошел потому, что каждый день из разных уголков Украины поступали жуткие новости, и она просто не выдержала.

"Очень трудно осознавать, что люди, у которых, по факту, еще вся жизнь впереди, покидают этот мир так рано", — добавил Валентин.

Свое выступление Скрипник и его оппонент Александр Олещук решили посвятить подруге Валентина. Парни исполнили чувственный трек Джорджа Майкла — "Careless Whisper".

"Голос країни" 12 сезон: что изменилось после 24 февраля

В эфир телеканала ТЕТ (телеканал "1+1" транслирует Национальный марафон "Єдині новини") вышли снятые до войны этапы "Слепых прослушиваний", "Вокальных боев" и "Нокаутов". Выпуски дополнены актуальными историями участников.

Ведущими проекта неизменно остаются Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Изменения произошли в судейском составе: остались только Оля Полякова, Надя Дорофеева и Алексей Потапенко, а Святослав Вакарчук отказался от тренерского кресла, чтобы не навредить своей волонтерской деятельности. Напомним, в этом сезоне некоторые конкурсанты могут получить второй шанс от народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как прошел самый первый выпуск "Голосу країни-12" и как война изменила участников первых "Слепых прослушиваний".