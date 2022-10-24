Учасник "Голосу країни-12" під час війни втратив подругу: "Їй було лише 19 років"

Свій виступ у вокальних боях хлопець присвятив подрузі.

У неділю, 23 жовтня, відбулася перша частина другого етапу шоу "Голос країни-12" — перші вокальні бої. Усі номери учасників були записані ще до повномасштабного вторгнення, проте перед поверненням проєкту на екрани вони були доповнені актуальними історіями. Під час своєї відеовізитки учасник команди Наді Дорофєєвої блогер Валентин Скрипник поділився особистою трагедією – під час війни в нього померла подруга.

Хлопець розповів, що дівчині було лише 19 років, і її життя обірвав інсульт, який, швидше за все, стався тому, що щодня з різних куточків України надходили моторошні новини, і вона просто не витримала.

"Дуже важко усвідомлювати, що люди, у яких, за фактом, ще все життя попереду, залишають цей світ так рано", — додав Валентин.

Свій виступ Скрипник та його опонент Олександр Олещук вирішили присвятити подрузі Валентина. Хлопці виконали чуттєвий трек Джорджа Майкла — Careless Whisper.

"Голос країни" 12 сезон: що змінилося після 24 лютого

В ефір телеканалу ТЕТ (телеканал "1+1" транслює Національний марафон " Єдині новини ") вийшли зняті до війни етапи "Сліпих прослуховувань", "Вокальних боїв" та "Нокаутів". Випуски доповнені життєвими історіями учасників.

Ведучими проєкту незмінно залишаються Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Зміни відбулися у суддівському складі: залишилися лише Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Олексій Потапенко, а Святослав Вакарчук відмовився від тренерського крісла, щоб не зашкодити своїй волонтерській діяльності. Нагадаємо, цього сезону деякі конкурсанти можуть отримати другий шанс від народних тренерів – співачки Олександри Зарицької та підприємця Андрія Мацоли.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як пройшов перший випуск "Голосу країни-12" і як війна змінила учасників перших "Сліпих прослуховувань".