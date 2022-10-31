Как спасти себя от холода в сильные морозы: несколько полезных советов

Список вещей, которые не дадут замерзнуть зимой

К зиме всегда стоит готовиться заранее и запасаться вещами, которые помогут согреться в случае, если произойдут перебои с отоплением.

Для того чтобы не дать себе замерзнуть в холодную пору, необходимо иметь в доме всего несколько вещей, передает "УНИАН".

Начать стоит с термобелья. Этот вид одежды способен отлично сохранять тепло. В случае, к примеру, отключения отопления зимой, термобелье не даст вам замерзнуть в холодном доме. При покупке этой одежды следует помнить, что она должна подходить вам по размеру, плотно прилегать к телу, и ни в коем случае не быть меньшего размера, чем нужно.

Также неплохой вариант для согрева зимой — электроодеяло. Желательно выбрать то, в котором есть несколько режимов нагрева и функция автоотключения. Она поможет сэкономить электроенергию.

Еще одна вещь, которая отлично подойдет, чтобы согреться в холод, это спальный мешок. Он легко заменит несколько одеял и в нем вам будет тепло и комфортно спать. Покупать лучше спальный мешок, который рассчитан на более низкие температуры.

Если вам необходимо находиться морозной ночью на улице, наденьте верхнюю одежду из непромокаемой и непродуваемой синтетической ткани. Под низ лучше надевать вещи из шерсти, шелка или синтетики, но никак не из хлопка. Лучше, чтобы было несколько слоев одежды.

На улице в сильный мороз следует избегать ветра. Важно закрывать лиц и дышать только носом. Если чувствуете, что начинаете замерзать, нужно срочно найти помещение, чтобы немного согреться, ведь даже несколько минут, проведенные в магазине или, к примеру, в помещении аптеки, способны спасти человека от обморожения.

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