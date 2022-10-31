Як врятувати себе від холоду у сильні морози: кілька корисних порад

Список речей, які не дадуть замерзнути взимку

До зими завжди варто готуватися заздалегідь і запасатися речами, які допоможуть зігрітися у разі, якщо відбудуться перебої з опаленням.

Для того, щоб не дати собі замерзнути в холодну пору, необхідно мати в будинку лише кілька речей, передає "УНІАН".

Почати варто з термобілизни. Цей вид одягу здатний добре зберігати тепло. У випадку, наприклад, відключення опалення взимку, термобілизна не дасть вам замерзнути в холодному будинку. При покупці цього одягу слід пам’ятати, що він повинен підходити вам за розміром, щільно прилягати до тіла, і в жодному разі не бути меншим, ніж потрібно.

Також непоганий варіант для зігрівання взимку — електроковдра. Бажано вибрати таку, в якій є кілька режимів нагріву та функція автовимкнення. Вона допоможе заощадити електроенергію.

Ще одна річ, яка чудово підійде, щоб зігрітися в холод, це спальний мішок. Він легко замінить кілька ковдр і в ньому вам буде тепло та комфортно спати. Купувати краще спальний мішок, який розрахований на нижчі температури.

Якщо вам необхідно перебувати морозної ночі на вулиці, одягніть верхній одяг з непромокаючої та непродувної синтетичної тканини. Під низ краще одягати речі з вовни, шовку чи синтетики, але не з бавовни. Краще, щоб було кілька шарів одягу.

На вулиці у сильний мороз слід уникати вітру. Важливо закривати обличчя і дихати лише носом. Якщо відчуваєте, що починаєте замерзати, потрібно терміново знайти приміщення, щоб трохи зігрітися, адже навіть кілька хвилин, проведені в магазині або, наприклад, у приміщенні аптеки, здатні врятувати людину від обмороження.

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