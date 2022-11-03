Мисс Аргентина и мисс Пуэрто-Рико поженились (фото, видео)

Девушки совершили каминг-аут в день собственной свадьбы

Звезды то и дело шокируют своих поклонников, совершая каминг-ауты и признаваясь в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Напомним хотя бы историю с украинским певцом MELOVIN, или известными спортсменками из… россии!

Стало известно и о тайной свадьбе двух мисс конкурсов красоты — на днях тайно поженились 26-летняя Мариана Варела из Аргентины и 22-летняя Фабиола Валентин из Пуэрто-Рико.

"Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли им двери в особенный день. 28.10.22", – подписали ролик молодожены, который выложили в Инстаграме.

26-летняя Мариана Варела и 22-летняя Фабиола Валентин поженились

Девушки познакомились в 2020 году на конкурсе Miss Grand International, где каждая представляла свою страну. Спустя два года тайных романтических отношений пара решила официально их узаконить.

На видео Мариана и Фабиола показали кадры из совместной жизни, а также само предложение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что однополые браки хотят узаконить и в Украине. Летом на сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция насчет легализации ЛГБТ-браков — инициатива направлена на уравнение прав гетеросексуальных и гомосексуальных людей, которые во время войны с россией одинаково стали на защиту родины.