Совершивший каминг-аут MELOVIN встречается с девушкой: кто завладел сердцем певца (фото)

Любовь к женщинам исполнителю вернула его партнерша по "Танцам со звездами" Лиза Русина

Украинский певец MELOVIN, который во время своего выступления на фестивале Atlas Weekend-2021 совершил каминг-аут, поцеловавшись с парнем, рассказал, что находится в отношениях с Лизой Русиной, танцовщицей, которая была его партнершей на проекте "Танцы со звездами" в прошлом году.

О своем новом статусе исполнитель и его новая девушка рассказали в интервью "Светской жизни" с Екатериной Осадчей. По словам Константина Бочарова (наст. имя MELOVIN), все началось недавно.

"С сообщения, когда ты там пишешь: "Боже, ты такая классная, хорошо, все ок", успокаиваешь ее. И потом она пишет фразу: "А я тебя люблю", и я такой: "Что сейчас происходит?"", — рассказал MELOVIN.

По словам певца, для него данные отношения очень серьезны: "Если мне нравится человек, я с ней до конца насколько это возможно".

Напомним, MELOVIN и Лиза Русина не дошли до финала "Танцев со звездами". Пара выбыла с проекта на девятой неделе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский певец MELOVIN сделал скандальное заявление относительно того, что не против поехать с концертом в Россию. Однако артист боится реакции украинцев, если решится на такой шаг.

В декабре молодой исполнитель победил во втором сезоне маскарадного шоу "Маска".