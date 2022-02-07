MELOVIN, який здійснив камінг-аут, зустрічається з дівчиною: хто заволодів серцем співака (фото)

Любов до жінок виконавцю повернула його партнерка з "Танців із зірками" Ліза Русіна

Український співак MELOVIN, який під час свого виступу на фестивалі Atlas Weekend-2021 здійснив камінг-аут, поцілувавшись з хлопцем, розповів, що перебуває у стосунках із Лізою Русіною, танцівницею, яка була його партнеркою на проєкті "Танці з зірками" минулого року.

Про свій новий статус виконавець та його нова дівчина розповіли в інтерв’ю "Світському життю" з Катериною Осадчою. За словами Костянтина Бочарова (справжнє ім’я MELOVIN), все почалося нещодавно.

"З повідомлення, коли ти там пишеш: "Боже, ти така класна, добре, все ок", заспокоюєш її. І потім вона пише фразу: "А я тебе люблю", і я такий: "Що зараз відбувається?" — розповів MELOVIN.

За словами співака, для нього ці стосунки дуже серйозні: "Якщо мені подобається людина, я з нею до кінця наскільки це можливо".

Нагадаємо, MELOVIN та Лізи Русіна не дійшли до фіналу "Танців із зірками". Пара вибула з проєкту на дев’ятому тижні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український співак MELOVIN зробив скандальну заяву щодо того, що не проти поїхати з концертом до Росії. Проте артист боїться реакції українців, якщо наважиться на такий крок.

У грудні молодий виконавець переміг у другому сезоні маскарадного шоу "Маска".